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16 Ağustos 2019, Cuma
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İşte Nzonzi'nin 'a maliyeti

İşte Nzonzi'nin Galatasaray'a maliyeti

Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar Roma'dan ettiği yıldız futbolcunun transferini 'na bildirdi.

Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar Roma'dan ettiği yıldız futbolcunun transferini 'na bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Nzonzi ve kulübü Roma ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Roma'ya bu sezon için ücret ödenmeyeceği ve futbolcunun satın alma opsiyonunun ilk sezon 16 milyon avro, ikinci sezon ise 13 milyon avro olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, 500 bin avro karşılığında 2020-2021 sezonu için futbolcunun sözleşmesinin kiralık olarak uzatılabileceğini de aktardı.

Açıklamada, Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu sezon 3 milyon 250 bin avro net ücret ödeyeceği ifade edildi.

  1. 16.08.2019
  2. Güncelleme: 16.08.2019 20:30
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