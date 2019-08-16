İşte Nzonzi'nin Galatasaray'a maliyeti
Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar Roma'dan transfer ettiği yıldız futbolcunun transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar Roma'dan transfer ettiği yıldız futbolcunun transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Nzonzi ve kulübü Roma ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Roma'ya bu sezon için ücret ödenmeyeceği ve futbolcunun satın alma opsiyonunun ilk sezon 16 milyon avro, ikinci sezon ise 13 milyon avro olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, 500 bin avro karşılığında 2020-2021 sezonu için futbolcunun sözleşmesinin kiralık olarak uzatılabileceğini de aktardı.
Açıklamada, Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu sezon 3 milyon 250 bin avro net ücret ödeyeceği ifade edildi.
- 16.08.2019
- Güncelleme: 16.08.2019 20:30
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
İşte Nzonzi'nin Galatasaray'a maliyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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