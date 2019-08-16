Galatasaray Nzonzi'yi böyle duyurdu!
Galatasaray Kulübü, Roma'dan 1+1 yıllığına kiralık olara kadrosuna kattığı Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin transferini bu videoyla duyurdu.
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