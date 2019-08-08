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08 Ağustos 2019, Perşembe
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’nin lisansı niye çıkarılmadı?

Diagne’nin lisansı niye çıkarılmadı?

'da transferi gündemde olan 'nin henüz lisansının çıkarılmaması merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulübün finali için 'ye bildirdiği kadroda Senegalli golcünün yer almaması üzerine takımdan ayrıldığı şeklinde yorumlar yapıldı.

'da transferi gündemde olan 'nin henüz lisansının çıkarılmaması merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulübün finali için 'ye bildirdiği kadroda Senegalli golcünün yer almaması üzerine takımdan ayrıldığı şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak nedeniyle kampa geç katılan golcü futbolcunun henüz sağlık kontrollerinden geçmediği ve bu nedenle lisansının çıkarılmadığı öğrenildi.

  1. 8.8.2019
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