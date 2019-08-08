Diagne’nin lisansı niye çıkarılmadı?
Galatasaray'da transferi gündemde olan Diagne'nin henüz lisansının çıkarılmaması merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulübün Süper Kupa finali için TFF'ye bildirdiği kadroda Senegalli golcünün yer almaması üzerine takımdan ayrıldığı şeklinde yorumlar yapıldı.
Galatasaray'da transferi gündemde olan Diagne'nin henüz lisansının çıkarılmaması merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulübün Süper Kupa finali için TFF'ye bildirdiği kadroda Senegalli golcünün yer almaması üzerine takımdan ayrıldığı şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak Afrika Kupası nedeniyle kampa geç katılan golcü futbolcunun henüz sağlık kontrollerinden geçmediği ve bu nedenle lisansının çıkarılmadığı öğrenildi.
- 8.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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