Yer gök Falcao

Galatasaray Ryan Babel, Michael Seri başta arka arkaya önemli transferler yaptı. Oynadığı son iki hazırlık maçında Bordeaux ve Panathinaikos'u mağlup etti ama Radamel Falcao'nun isminin ortaya atıldığı andan itibaren taraftarların gözü başka bir şey görmez oldu. Kolombiyalı oyuncunun her hareketini yakından takip eden, sosyal medyadan Galatasaray'a gelmesi için sıkıştıran sarı-kırmızılılar, yönetimi harekete geçirebilmek için de yoğun mesai harcıyor. Dün sosyal medyada yine birbirinden ilginç görseller ve mesajlar paylaşıldı. İşte onlardan bazıları:



ÇARE FALCAO

Bir dönem dağa taşa yazılan isimlerle siyasi duygular dile getirilirdi. Bu gelenek pek kalmadı. Ama konu Falcao olunca iş değişti. Sarı-kırmızılı bir taraftar yere adını işledi ve duygularını dile getirmeye çalıştı. Galatasaraylılar en son Drogba için, "Çare Drogba" çağrısı yapmıştı.



Falcao'nun her hareketini takip eden Galatasaraylılar, mekan eşleşmesi bile yaptı. Kolombiyalı golcü, gittiği bir mekanın fotosunu paylaşırken Ahmet Bulut'un hesabını tarayan sarı-kırmızılılar, aynı fotonun ünlü menajerde de yer aldığını ortaya çıkardı. İkilinin 'bu mekanda buluşmuş olabileceği' yorumları yapıldı.

BULUT SÜRE VERDİ: 5 GÜN BEKLEYİN

Başkan Cengiz ve İkinci Başkan Albayrak, Falcao ile temas halinde olduklarını açıklamışlardı. Herkes yeni bir haber beklerken bomba transferle ilgilenen menajer Ahmet Bulut'tan geldi. Bulut, görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, "Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama transferi için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olacak inşallah" dedi.



OZGUNKO GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Falcao, Ahmet Bulut ile birlikte 'Ozgunko' isimli bir Türkü de takibe almıştı. Dün sosyal medyada bu kişinin sırrı çözüldü. Falcao'yu takip eden kişi, Seri'nin İstanbul'a geldiği gün çekilen fotoğrafta tespit edildi. İsminin de Özgür Koyutürk olduğu ve Bulut ile çalıştığı öğrenildi.



KIZIMIZI ALDIK!

Düğünlerin olmazsa olmazı araçların arkasına yazılan yazılara Falcao da eklendi. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan çift düğün arabalarının arkasını, "Kızımızı aldık, Falcao'yu bekliyoruz" yazısıyla süsledi.



'Falcao' olunca yaratıcılık da sınır tanımayan taraftarlar, Kurban Bayramı'nı da es geçmedi. Boğaların üzerine, 'Falcao' yazıldı.