Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması
Menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Falcao hakkında konuştu. Bulut, "Zamana ihtiyacımız var. 3-5 gün içinde durum netleşebilir" dedi.
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