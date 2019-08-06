Ndiaye Monaco’ya

Aslan yeni sezonda kadrosunda düşünmediği için Badou Ndiaye ile masaya oturmamıştı. Senegalli oyuncunun adı bir dönem Fenerbahçe ile anılsa da rotasının Monaco olacağı öğrenildi. Fransız basını, Badou Ndiaye ile Monaco'nun dışında Rennes, Lille ve Everton'ın da ilgilendiğini yazdı.