Ndiaye Monaco’ya - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ndiaye Monaco’ya

Ndiaye Monaco’ya

Ndiaye Monaco’ya

Aslan kadrosunda düşünmediği için Badou Ndiaye ile masaya oturmamıştı. oyuncunun adı bir dönem ile anılsa da rotasının Monaco olacağı öğrenildi.

Aslan kadrosunda düşünmediği için Badou Ndiaye ile masaya oturmamıştı. oyuncunun adı bir dönem ile anılsa da rotasının Monaco olacağı öğrenildi. Fransız basını, Badou Ndiaye ile Monaco'nun dışında Rennes, Lille ve Everton'ın da ilgilendiğini yazdı.

  1. 6.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ndiaye Monaco’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN