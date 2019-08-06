Ndiaye Monaco’ya
Aslan yeni sezonda kadrosunda düşünmediği için Badou Ndiaye ile masaya oturmamıştı. Senegalli oyuncunun adı bir dönem Fenerbahçe ile anılsa da rotasının Monaco olacağı öğrenildi.
Aslan yeni sezonda kadrosunda düşünmediği için Badou Ndiaye ile masaya oturmamıştı. Senegalli oyuncunun adı bir dönem Fenerbahçe ile anılsa da rotasının Monaco olacağı öğrenildi. Fransız basını, Badou Ndiaye ile Monaco'nun dışında Rennes, Lille ve Everton'ın da ilgilendiğini yazdı.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Ndiaye Monaco’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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