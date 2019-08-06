Henry Onyekuru: Sadece Galatasaray
Everton ile Monaco, Henry Onyekuru'nun transferi için 15 milyon euro'ya anlaştı. Ancak Nijeryalı futbolcu bir kez daha "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Bu kararım kesin" ifadelerini kullandı.
Everton ile Monaco, Henry Onyekuru'nun transferi için 15 milyon euro'ya anlaştı. Ancak Nijeryalı futbolcu bir kez daha "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Bu kararım kesin" ifadelerini kullandı. Everton yönetimi bu gelişme üzerine Aslan ile pazarlık masasına oturma kararı aldı. Bir kez daha kiralama formülü gündemde.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Henry Onyekuru: Sadece Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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