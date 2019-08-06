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06 Ağustos 2019, Salı
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Henry Onyekuru: Sadece Galatasaray

Everton ile Monaco, 'nun transferi için 15 milyon euro'ya anlaştı. Ancak Nijeryalı futbolcu bir kez daha "Ben 'da oynamak istiyorum. Bu kararım kesin" ifadelerini kullandı.

Everton ile Monaco, 'nun transferi için 15 milyon euro'ya anlaştı. Ancak Nijeryalı futbolcu bir kez daha "Ben 'da oynamak istiyorum. Bu kararım kesin" ifadelerini kullandı. Everton yönetimi bu gelişme üzerine Aslan ile pazarlık masasına oturma kararı aldı. Bir kez daha kiralama formülü gündemde.

  1. 6.8.2019
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