Henry Onyekuru: Sadece Galatasaray

Everton ile Monaco, Henry Onyekuru'nun transferi için 15 milyon euro'ya anlaştı. Ancak Nijeryalı futbolcu bir kez daha "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Bu kararım kesin" ifadelerini kullandı. Everton yönetimi bu gelişme üzerine Aslan ile pazarlık masasına oturma kararı aldı. Bir kez daha kiralama formülü gündemde.