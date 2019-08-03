Falcao mesajı verdi: Geliyorum
Galatasaray'ın Radamel Falcao harekatında ilginç gelişmeler yaşanıyor.
G.Saray'ın Radamel Falcao harekatında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Fransız kulübü, Kolombiyalı golcü için ısrarla bonservis bedeli isterken, kulübün başkan yardımcısı Oleg Petrov "Sadece Galatasaray değil, başka kulüpler de Falcao'yla ilgileniyor. Çok cazip bir teklif almazsak Falcao takımda kalacak. Onun yanına bir golcü bakıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bu sözlerin hemen ardından ise Falcao'dan sürpriz bir hamle geldi. 33 yaşındaki golcü, Instagram'dan Türk Telekom Stadı'nın tıklım tıklım dolu tribünlerini 'beğenerek' Monaco yönetimine adeta "Bırakın Galatasaray'a gideyim" mesajı verdi. Falcao bu beğenisinin hemen ardından Instagram'da Muslera'yı takip etmeye başladı. Bu gelişme G.Saraylı taraftarları coşturdu.
Bu sözlerin hemen ardından ise Falcao'dan sürpriz bir hamle geldi. 33 yaşındaki golcü, Instagram'dan Türk Telekom Stadı'nın tıklım tıklım dolu tribünlerini 'beğenerek' Monaco yönetimine adeta "Bırakın Galatasaray'a gideyim" mesajı verdi. Falcao bu beğenisinin hemen ardından Instagram'da Muslera'yı takip etmeye başladı. Bu gelişme G.Saraylı taraftarları coşturdu.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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