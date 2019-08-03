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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Falcao mesajı verdi: Geliyorum

Falcao mesajı verdi: Geliyorum

'ın harekatında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

G.Saray'ın harekatında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Fransız kulübü, Kolombiyalı golcü için ısrarla bonservis bedeli isterken, kulübün başkan yardımcısı Oleg Petrov "Sadece değil, başka kulüpler de Falcao'yla ilgileniyor. Çok cazip bir teklif almazsak Falcao takımda kalacak. Onun yanına bir golcü bakıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bu sözlerin hemen ardından ise Falcao'dan sürpriz bir hamle geldi. 33 yaşındaki golcü, 'dan Stadı'nın tıklım tıklım dolu tribünlerini 'beğenerek' Monaco yönetimine adeta "Bırakın Galatasaray'a gideyim" mesajı verdi. Falcao bu beğenisinin hemen ardından Instagram'da Muslera'yı takip etmeye başladı. Bu gelişme G.Saraylı taraftarları coşturdu.
  1. 3.8.2019
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