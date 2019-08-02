Nainggolan yattı hedef Mangala

Galatasaray, İnter'de kadro dışı kalan Radja Nainggolan ile ilgilenmiş, Belçikalı futbolcu için kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak 31 yaşındaki 'hırçın' orta saha, İtalya'da kalmak isteyince Fiorentina ile dün resmen el sıkıştı. Bunun üzerine alternatiflere yönelen Galatasaray, bonservisi Stuttgart'ta bulunan Orel Mangala'ya kancayı taktı. Bild'in haberine göre; 21 yaşındaki Kongo asıllı Belçika ön libero için Galatasaray devreye girdi. GEÇEN sezon Bundesliga 2'deki Hamburg'a kiralanan Mangala; 34 maça çıkıp 1 gol, 5 asist yaptı. Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan genç orta saha bu sezon Stuttgart'ın Hannover ile yaptığı ilk lig maçında 2 dakika süre buldu. Küme düşen ve Ozan Kabak'ı gönderen Stuttgart, Mangala'yı da satmaya sıcak bakıyor.