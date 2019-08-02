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02 Ağustos 2019, Cuma
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Nainggolan yattı hedef Mangala

Nainggolan yattı hedef Mangala

, İnter'de kalan ile ilgilenmiş, için kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak 31 yaşındaki 'hırçın' orta saha, 'da kalmak isteyince ile dün resmen el sıkıştı. Bunun üzerine alternatiflere yönelen Galatasaray, bonservisi 'ta bulunan 'ya kancayı taktı.

, İnter'de kalan ile ilgilenmiş, için kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak 31 yaşındaki 'hırçın' orta saha, 'da kalmak isteyince ile dün resmen el sıkıştı. Bunun üzerine alternatiflere yönelen Galatasaray, bonservisi 'ta bulunan 'ya kancayı taktı. Bild'in haberine göre; 21 yaşındaki Kongo asıllı Belçika ön libero için Galatasaray devreye girdi. GEÇEN sezon Bundesliga 2'deki Hamburg'a kiralanan Mangala; 34 maça çıkıp 1 gol, 5 asist yaptı. Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan genç orta saha bu sezon Stuttgart'ın Hannover ile yaptığı ilk lig maçında 2 dakika süre buldu. Küme düşen ve Ozan Kabak'ı gönderen Stuttgart, Mangala'yı da satmaya sıcak bakıyor.

  1. 2.8.2019
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