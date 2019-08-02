Nainggolan yattı hedef Mangala
Galatasaray, İnter'de kadro dışı kalan Radja Nainggolan ile ilgilenmiş, Belçikalı futbolcu için kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak 31 yaşındaki 'hırçın' orta saha, İtalya'da kalmak isteyince Fiorentina ile dün resmen el sıkıştı. Bunun üzerine alternatiflere yönelen Galatasaray, bonservisi Stuttgart'ta bulunan Orel Mangala'ya kancayı taktı.
Galatasaray, İnter'de kadro dışı kalan Radja Nainggolan ile ilgilenmiş, Belçikalı futbolcu için kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak 31 yaşındaki 'hırçın' orta saha, İtalya'da kalmak isteyince Fiorentina ile dün resmen el sıkıştı. Bunun üzerine alternatiflere yönelen Galatasaray, bonservisi Stuttgart'ta bulunan Orel Mangala'ya kancayı taktı. Bild'in haberine göre; 21 yaşındaki Kongo asıllı Belçika ön libero için Galatasaray devreye girdi. GEÇEN sezon Bundesliga 2'deki Hamburg'a kiralanan Mangala; 34 maça çıkıp 1 gol, 5 asist yaptı. Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan genç orta saha bu sezon Stuttgart'ın Hannover ile yaptığı ilk lig maçında 2 dakika süre buldu. Küme düşen ve Ozan Kabak'ı gönderen Stuttgart, Mangala'yı da satmaya sıcak bakıyor.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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