Henry Onyekuru işi karıştı

Sarı-kırmızılı kulübün yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. L'Equipe gazetesi Nijeryalı yıldızın Monaco'ya satıldığını duyursa da başka kaynaklar oyuncunun teklifi reddettiği ifade ediyor. Onyekuru'nun bir sezon daha Galatasaray'da kalmak istediği yazılırken, transfer önümüzdeki günlerde netleşecek gibi gözüküyor.