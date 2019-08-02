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02 Ağustos 2019, Cuma
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işi karıştı

Henry Onyekuru işi karıştı

Sarı-kırmızılı kulübün yeniden kiralamak istediği için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. L'Equipe gazetesi Nijeryalı yıldızın Monaco'ya satıldığını duyursa da başka kaynaklar oyuncunun teklifi reddettiği ifade ediyor.

Sarı-kırmızılı kulübün yeniden kiralamak istediği için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. L'Equipe gazetesi Nijeryalı yıldızın Monaco'ya satıldığını duyursa da başka kaynaklar oyuncunun teklifi reddettiği ifade ediyor. Onyekuru'nun bir sezon daha 'da kalmak istediği yazılırken, transfer önümüzdeki günlerde netleşecek gibi gözüküyor.

  1. 2.8.2019
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