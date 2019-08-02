Henry Onyekuru işi karıştı
Sarı-kırmızılı kulübün yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. L'Equipe gazetesi Nijeryalı yıldızın Monaco'ya satıldığını duyursa da başka kaynaklar oyuncunun teklifi reddettiği ifade ediyor.
Sarı-kırmızılı kulübün yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. L'Equipe gazetesi Nijeryalı yıldızın Monaco'ya satıldığını duyursa da başka kaynaklar oyuncunun teklifi reddettiği ifade ediyor. Onyekuru'nun bir sezon daha Galatasaray'da kalmak istediği yazılırken, transfer önümüzdeki günlerde netleşecek gibi gözüküyor.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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