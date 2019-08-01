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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Kranevitter belirsizliği

Kranevitter belirsizliği

Aslan'ın orta sahasına 'i istediği belirtiliyordu. Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir ile anılıyordu. Bu transferde yeni bir gelişme yaşandı.

Aslan'ın orta sahasına 'i istediği belirtiliyordu. Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir ile anılıyordu. Ancak menajeri Berman iddiasını yalandı.

  1. 1.8.2019
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