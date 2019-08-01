Kranevitter belirsizliği
Aslan'ın orta sahasına Arjantinli Kranevitter'i istediği belirtiliyordu. Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Bu transferde yeni bir gelişme yaşandı.
Aslan'ın orta sahasına Arjantinli Kranevitter'i istediği belirtiliyordu. Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Ancak menajeri Berman transfer iddiasını yalandı.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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