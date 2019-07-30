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30 Temmuz 2019, Salı
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'da istifa etti

Galatasaray'da Emre Alkin istifa etti

Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi 'in görevinden istifa ettiğini 'na () bildirdi.

Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi 'in görevinden istifa ettiğini 'na () bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan bildirimde, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Alkin, 30.07.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

  1. 30.07.2019
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