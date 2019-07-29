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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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İşte Galatasaray'da gelenler ve gidenler

Galatasaray yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da transferler Fatih Terim'in raporlarına göre gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 8 transfer gerçekleştiren Aslan birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Galatasaray'da şu ana kadar gelen ve giden isimler...

29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:17 Güncelleme: 29.07.2019 21:29
İşte Galatasaray'da gelenler ve gidenler

Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da şu ana kadar 8 isimle anlaşma imzalanırken 9 isim ise takımdan gönderildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi gelen ve giden isimler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray'da gelenler ve gidenler

TAKIMDAN AYRILAN İSİMLER...

İşte Galatasaray'da gelenler ve gidenler

Galatasaray, 19 yaşındaki sağ beki Ramazan Emirhan Civelek 1 yıllığına Kayserispor'a kiralandı.

İşte Galatasaray'da gelenler ve gidenler

Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Gül'ün sözleşmesini 2 yıl uzattı, aylık 4 bin TL maaş ve oynadığı maçlarda 20 bin TL galibiyet primi verileceği duyurulurken, oyuncu Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiralandı.

Satın alma opsiyonu: 80 bin euro.
Sonraki satış karından %35 pay.

İşte Galatasaray'da gelenler ve gidenler

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