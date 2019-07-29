İşte Galatasaray'da gelenler ve gidenler

Galatasaray yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da transferler Fatih Terim'in raporlarına göre gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 8 transfer gerçekleştiren Aslan birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Galatasaray'da şu ana kadar gelen ve giden isimler...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:17
Güncelleme: 29.07.2019 21:29
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Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da şu ana kadar 8 isimle anlaşma imzalanırken 9 isim ise takımdan gönderildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi gelen ve giden isimler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TAKIMDAN AYRILAN İSİMLER...
Galatasaray, 19 yaşındaki sağ beki Ramazan Emirhan Civelek 1 yıllığına Kayserispor'a kiralandı.
Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Gül'ün sözleşmesini 2 yıl uzattı, aylık 4 bin TL maaş ve oynadığı maçlarda 20 bin TL galibiyet primi verileceği duyurulurken, oyuncu Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiralandı.
Satın alma opsiyonu: 80 bin euro. Sonraki satış karından %35 pay.
MUĞDAT ÇELİK: Sözleşmesi bitti, Gazişehir Gaziantep'e transfer oldu.