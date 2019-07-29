İşte Galatasaray'da gelenler ve gidenler

Galatasaray yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da transferler Fatih Terim'in raporlarına göre gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 8 transfer gerçekleştiren Aslan birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Galatasaray'da şu ana kadar gelen ve giden isimler...