Mustafa Cengiz Luyindama ile bir araya geldi
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın bonservisini almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Luyindama, sarı-kırmızılı kulüple yaptığı sözleşmenin ardından Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti.
Mustafa Cengiz, Luyindama'nın savaşçı bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Kendisine olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadı. Taraftarımız da kendisini çok seviyor. Savaşçı karakteri ve yüreğiyle çok uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisinden çok memnunuz. Terinin son damlasına kadar sahada mücadele ediyor. Savaşçı bir karakteri var. Bunun devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Taraftarların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını aktaran Cengiz, "Halkın iradesi, hakkın iradesidir' diye bir söz vardır. Bizde de taraftarın haklı iradesi her zaman yerini ve cevabını bulur. Ne mutlu ki Luyindama kardeşimiz de bizimle beraber. İnşallah hizmetlerine devam edecek." şeklinde görüş belirtti.
Christian Luyindama da Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki sene içerisinde aynı performansımızı devam ettirmek, başkanımıza, hocamıza ve taraftarımıza bana duydukları güvenin karşılığını vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- 29.07.2019
- Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor
- Son dakika bombası Allahyar! İzlemeye aldılar... Fenerbahçe transfer haberleri
- Menajeri konuştu: Fenerbahçe ilgileniyor!
- Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'ya 3 transfer!
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Mustafa Cengiz Luyindama ile bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.