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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Luyindama ile bir araya geldi

Mustafa Cengiz Luyindama ile bir araya geldi

Kulübü Başkanı , Demokratik Kongolu futbolcu 'nın bonservisini almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kulübü Başkanı : "Luyindama, savaşçı karakteri ve yüreğiyle çok uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek"

Luyindama, sarı-kırmızılı kulüple yaptığı sözleşmenin ardından Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti.

Mustafa Cengiz, Luyindama'nın savaşçı bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Kendisine olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadı. Taraftarımız da kendisini çok seviyor. Savaşçı karakteri ve yüreğiyle çok uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisinden çok memnunuz. Terinin son damlasına kadar sahada mücadele ediyor. Savaşçı bir karakteri var. Bunun devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını aktaran Cengiz, "Halkın iradesi, hakkın iradesidir' diye bir söz vardır. Bizde de taraftarın haklı iradesi her zaman yerini ve cevabını bulur. Ne mutlu ki Luyindama kardeşimiz de bizimle beraber. İnşallah hizmetlerine devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

da Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki sene içerisinde aynı performansımızı devam ettirmek, başkanımıza, hocamıza ve taraftarımıza bana duydukları güvenin karşılığını vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 29.07.2019
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