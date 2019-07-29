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Galatasaray'da Drogba tekrar devrede! Aslan bombaları patlatıyor
Galatasaray transfer bombalarını patlatmak için gün sayıyor. Şu ana kadar birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, dünyaca yıldızı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle Falcao transferi taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Farklı isimlerle de temas kuran Aslan'da daha önce Michael Seri transferinde büyük rol oynayan Didier Drogba farklı bir isim için tekrar devreye giriyor. İşte detaylar...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54
Güncelleme: 29.07.2019 08:13
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Galatasaray'da Drogba tekrar devrede! Aslan bombaları patlatıyor!
Galatasaray yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Galatasaray'da Drogba tekrar devrede! Aslan bombaları patlatıyor!
Sarı-Kırmızılılar Avusturya kampı kapsamında son olarak Fransız ekibi Bordeaux ile karşılaşmış ve bu karşılaşmadan Babel, Atalay Babacan ve Adem Büyük'ün ayağından bulduğu gollerle 3-1 galip ayrılmıştı.
Galatasaray'da Drogba tekrar devrede! Aslan bombaları patlatıyor!
Transfer sezonunun hareketli ekiplerinden Galatasaray, şu ana kadar birçok isimle sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da Drogba tekrar devrede! Aslan bombaları patlatıyor!
Gelecek sezon 3 kulvarda birden yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim, geniş ve rotasyonlu bir kadro kurulmasını istiyor.
Galatasaray'da Drogba tekrar devrede! Aslan bombaları patlatıyor!
Özellikle Radamel Falcao'nun alınmasını isteyen Terim'in bu talebi sonrası Sarı-Kırmızılı kurmaylar harekete geçmiş ve bu transferde oldukça yol katetmişti.