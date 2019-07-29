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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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maçıyla kamp sona erdi

Bordeaux maçıyla kamp sona erdi

Aslan'ın gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. G.Saray'ın 7 eksikli kampı maçıyla sona erdi. , Avusturya kampını ideal 11'inden 7 oyuncudan yoksun bitirdi.

G.Saray'ın 7 eksikli kampı maçıyla sona erdi. , Avusturya kampını ideal 11'inden 7 oyuncudan yoksun bitirdi. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını; kalecisi, sağ stoperi, ön liberosu, merkez orta sahası, 10 numarası, sağ açığı ve santrforu olmadan gerçekleştirdi.

  1. 29.7.2019
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