‘Yeni Pitbull’ Nainggolan

Avusturya'da oynadığı iki hazırlık maçında orta sahasındaki boşluk göze batan Galatasaray'da aranan kan İtalya'da bulundu. '6 numara' takviyesi isteyen Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda İnter kulübü ile görüşmeler yapan idari menajer Şükrü Hanedar, Radja Nainggolan'ın kiralanması konusunda önemli yol katetti. Çin'den de teklifler alan Belçikalı yıldızın Avrupa'da oynamak için G.Saray'a sıcak baktığı öğrenildi. 1 yıl kiralama için İnter ile 1.5 milyon euro'ya anlaşıldı. Salı günü İstanbul'a gelmesi beklenen Nainggolan'a yıllık 3 milyon euro maaş ödenecek.