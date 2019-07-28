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28 Temmuz 2019, Pazar
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‘Yeni Pitbull’ Nainggolan

‘Yeni Pitbull’ Nainggolan

'da oynadığı iki hazırlık maçında orta sahasındaki boşluk göze batan 'da aranan kan 'da bulundu. '6 numara' takviyesi isteyen 'in direktifleri doğrultusunda İnter kulübü ile görüşmeler yapan idari menajer , 'ın kiralanması konusunda önemli yol katetti.

'da oynadığı iki hazırlık maçında orta sahasındaki boşluk göze batan 'da aranan kan 'da bulundu. '6 numara' takviyesi isteyen 'in direktifleri doğrultusunda İnter kulübü ile görüşmeler yapan idari menajer , 'ın kiralanması konusunda önemli yol katetti. 'den de teklifler alan Belçikalı yıldızın Avrupa'da oynamak için G.Saray'a sıcak baktığı öğrenildi. 1 yıl kiralama için İnter ile 1.5 milyon euro'ya anlaşıldı. Salı günü 'a gelmesi beklenen Nainggolan'a yıllık 3 milyon euro maaş ödenecek.

  1. 28.7.2019
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