‘Yeni Pitbull’ Nainggolan
Avusturya'da oynadığı iki hazırlık maçında orta sahasındaki boşluk göze batan Galatasaray'da aranan kan İtalya'da bulundu. '6 numara' takviyesi isteyen Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda İnter kulübü ile görüşmeler yapan idari menajer Şükrü Hanedar, Radja Nainggolan'ın kiralanması konusunda önemli yol katetti.
Avusturya'da oynadığı iki hazırlık maçında orta sahasındaki boşluk göze batan Galatasaray'da aranan kan İtalya'da bulundu. '6 numara' takviyesi isteyen Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda İnter kulübü ile görüşmeler yapan idari menajer Şükrü Hanedar, Radja Nainggolan'ın kiralanması konusunda önemli yol katetti. Çin'den de teklifler alan Belçikalı yıldızın Avrupa'da oynamak için G.Saray'a sıcak baktığı öğrenildi. 1 yıl kiralama için İnter ile 1.5 milyon euro'ya anlaşıldı. Salı günü İstanbul'a gelmesi beklenen Nainggolan'a yıllık 3 milyon euro maaş ödenecek.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
‘Yeni Pitbull’ Nainggolan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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