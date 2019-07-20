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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Floransa'da heyecanı

Floransa'da Fatih Terim heyecanı

, hazırlıkları kapsamında 'nın ACF takımıyla Pazar günü özel maçta karşı karşıya gelecek. 'in taraftarları maçla ilgili yorumlarında, eski 'i ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

, hazırlıkları kapsamında 'nın ACF takımıyla Pazar günü özel maçta karşı karşıya gelecek. 'in taraftarları maçla ilgili yorumlarında, eski 'i ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de Fiorentina ile karşılaşacak. Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak hazırlık maçı, İtalyan ekibinin taraftarlarını şimdiden heyecanlandırdı. Mor Menekşeler'in taraftarları, 2000-2001 sezonunda Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim'i ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Taraftarlar, forum sayfalarında, "Fiorentina, Terim'in Galatasaray'ını dostane bir şekilde karşılayacak" şeklinde verilen haberin altına, tecrübeli teknik adamı öven yorumlar yaptı. Fiorentinalılar, "Harika bir koç olan Terim'i selamlamak için bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.

  1. 20.07.2019
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