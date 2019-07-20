Floransa'da Fatih Terim heyecanı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın ACF Fiorentina takımıyla 11 Ağustos Pazar günü özel maçta karşı karşıya gelecek. Mor Menekşeler'in taraftarları maçla ilgili yorumlarında, eski teknik direktörleri Fatih Terim'i ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın ACF Fiorentina takımıyla 11 Ağustos Pazar günü özel maçta karşı karşıya gelecek. Mor Menekşeler'in taraftarları maçla ilgili yorumlarında, eski teknik direktörleri Fatih Terim'i ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de Fiorentina ile karşılaşacak. Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak hazırlık maçı, İtalyan ekibinin taraftarlarını şimdiden heyecanlandırdı. Mor Menekşeler'in taraftarları, 2000-2001 sezonunda Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim'i ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Taraftarlar, forum sayfalarında, "Fiorentina, Terim'in Galatasaray'ını dostane bir şekilde karşılayacak" şeklinde verilen haberin altına, tecrübeli teknik adamı öven yorumlar yaptı. Fiorentinalılar, "Harika bir koç olan Terim'i selamlamak için bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.
- 20.07.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Floransa'da Fatih Terim heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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