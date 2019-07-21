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21 Temmuz 2019, Pazar
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Herkes onu konuşuyor

Herkes onu konuşuyor

'ın 17 yaşındaki oyuncusu , Leipzig maçında dikkatleri üzerine çekti. Erencan Yardımcı, Galatasaraylı taraftarların en çok konuştuğu isimler arasına girdi.

Galatasaray'ın önceki gün oynadığı Leipzig maçının 70. dakikasında sahaya giren , konuşulan isimlerdendi. Babel'in attığı ikinci golün hazırlayıcısı olan 17 yaşındaki futbolcu, güçlü fiziğiyle dikkat çekti. En uçta ve sağ kanatta oynayan Erencan, saçlarıyla da Belçikalı Fellaini'yi andırıyor.

En ciddi prova İtalya'da
Sezon hazırlıklarına devam eden , 2019-20 çöncesi en ciddi provalarından birini İtalya'da verecek. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in Avrupa kariyerinde çalıştırdığı ilk takım olan Fiorentina ile karşılaşacak. Galatasaray, 11 Ağustos'ta Artemio Franchi Stadı'nda İtalyanlar'a konuk olacak.
  1. 21.7.2019
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