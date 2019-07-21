Herkes onu konuşuyor
Galatasaray'ın 17 yaşındaki oyuncusu Erencan Yardımcı, Leipzig maçında dikkatleri üzerine çekti. Erencan Yardımcı, Galatasaraylı taraftarların en çok konuştuğu isimler arasına girdi.
En ciddi prova İtalya'da
Sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, 2019-20 çöncesi en ciddi provalarından birini İtalya'da verecek. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in Avrupa kariyerinde çalıştırdığı ilk takım olan Fiorentina ile karşılaşacak. Galatasaray, 11 Ağustos'ta Artemio Franchi Stadı'nda İtalyanlar'a konuk olacak.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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