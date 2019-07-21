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21 Temmuz 2019, Pazar
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"Daha yolun başındayız"

"Daha yolun başındayız"

'ın Brezilyalı savunmacısı , Leipzig'e 3-2 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Marcao, "Daha yolun başındayız. Sezona güzel gireceğiz" diye konuştu.

Leipzig'e 3-2 kaybedilen hazırlık maçında Babel ile dikkat çeken isimlerden olan , umut saçtı. İlk hazırlık maçını zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını söyleyen Brezilyalı, "İstediğimiz performansı tam anlamıyla gösteremedik. Daha yolun başındayız. Yeni sezona da güzel bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.

  1. 21.7.2019
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