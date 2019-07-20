Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!

Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Aslan, gelecek sezon da şampiyonluk kupasını kaldırarak üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Bu kapsamda kadrosunu şekillendiren Sarı-Kırmızılıar son olarak Fulham'ın orta sahası Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmıştı. Şu an gündemdeki isim ise Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao. Galatasaraylı kurmaylar Falcao ile görüşmelerini sürdürürken bu transferin gerçekleşmemesi durumunda B planını da hazırladı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:29
Güncelleme: 20.07.2019 20:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in rapolarına göre girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, son olarak Fulham'ın başarılı orta sahası Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmıştı.
Takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayırmak için girişimlerini sürdüren Aslan'da gönderilecek ilk isim Senegalli golcü Mbaye Diagne.
Mbaye Diagne'yi satma planından vazgeçmeyen ve yerine golcü arayan Galatasaray'da Radamel Falcao ismi büyük heyecan yarattı.
Taraftarlar Falcao'yu sarı-kırmızılı formayla görmeyi çok istese de teknik heyet ve yönetim, mali şartlardan dolayı bu transfere temkinli yaklaşıyor.