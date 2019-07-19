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19 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'ın gençleri Fatih Terim'in radarında

Spor Toto Süper Lig'in sn şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld kentinde sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Ozak Kabak gibi genç ve dikkat çeken 10 ismi de kamp kadrosuna ekledi. Genç futbolcularla yakından ilgilenen Terim, hak edene forma vermekten çekinmeyeceğini dile getirdi. İşte Terim'in gözdeleri...
19 Temmuz 2019 Cuma 10:28
Galatasaray'ın gençleri Fatih Terim'in radarında

Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'a güvenen ve şans veren Fatih Terim, 19 yaşındaki oyuncunun 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılmasında önemli bir rol oynamıştı.

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Galatasaray'ın gençleri Fatih Terim'in radarında

Terim, şimdilerde Ozan Kabak gibi yeni genç oyuncular çıkarmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın gençleri Fatih Terim'in radarında

10 GENÇ OYUNCUYU KAMPA GÖTÜRDÜ

Avusturya kampına 10 genç oyuncu dahil eden deneyimli teknik adam, gelecek vaadeden isimlerle yakından ilgileniyor.

Galatasaray'ın gençleri Fatih Terim'in radarında

Sık sık futbolcularıyla toplantı yapan, onlara hatalarını gösteren Terim, aynı zamanda Ozan Kabak örneğini de anlatıyor.

Galatasaray'ın gençleri Fatih Terim'in radarında

Çok çalışırlarsa Ozan gibi ilk 11'de şans bulacaklarını aktaran 65 yaşındaki hoca, hak eden isimlere forma vermekten çekinmeyeceğini söyledi.

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