Galatasaray'ın gençleri Fatih Terim'in radarında

Spor Toto Süper Lig'in sn şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld kentinde sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Ozak Kabak gibi genç ve dikkat çeken 10 ismi de kamp kadrosuna ekledi. Genç futbolcularla yakından ilgilenen Terim, hak edene forma vermekten çekinmeyeceğini dile getirdi. İşte Terim'in gözdeleri...

19 Temmuz 2019 Cuma 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





