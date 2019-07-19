Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22'inci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray transferde büyük oynuyor. Son olarak Seri ve Okan Kocuk'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda yeni bir imzanın atılması an meselesi. Cimbom, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da aradığı forma şansını bulamayan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 08:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





