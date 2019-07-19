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19 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22'inci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray transferde büyük oynuyor. Son olarak Seri ve Okan Kocuk'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda yeni bir imzanın atılması an meselesi. Cimbom, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da aradığı forma şansını bulamayan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
19 Temmuz 2019 Cuma 08:26
Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Son olarak Seri ve Okan Kocuk'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar bir transferde daha mutlu sona ulaşmak için girşimlere başladı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Fatih Terim'in isteği ile harekete geçen yönetim, Manchester United'da aradığı şansı bulamayan futbolcu için temaslarını artırdı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Kiralık olarak kadroya katılmak istenen futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonunun da eklenmesi gündemde. İşte detaylar...

Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Orta alana Seri'yi monte eden G.Saray, şimdi de Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred'i kiralayacak. Çin basını, bu transferin bittiğini iddia etti!.

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