Koray Günter Hellas Verona'da

İtalyan ekiplerinden Hellas Verona, defansına takviye yaptı. Kulüp, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Kariyerine Borussia Dortmund altyapısında başlayan Almanya doğumlu Koray Günter, 2014 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılardan 2018'de bedelsiz olarak ayrılan genç savunmacı, Genoa ile sözleşme imzalamıştı.

