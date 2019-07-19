İtalya Serie A'ya yeni çıkan Hellas Verona, Genoa'dan ayrılan 24 yaşındaki defans oyuncusu Koray Günter'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalyan ekiplerinden Hellas Verona, defansına takviye yaptı. Kulüp, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.
Kariyerine Borussia Dortmund altyapısında başlayan Almanya doğumlu Koray Günter, 2014 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılardan 2018'de bedelsiz olarak ayrılan genç savunmacı, Genoa ile sözleşme imzalamıştı.
Ufficiale: Koray Günter è gialloblù— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) July 19, 2019
Leggi qui ?? https://t.co/XvI0KmN2rL#DaiVerona pic.twitter.com/xKVjcj4iDl
- 19.07.2019
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Yorum
abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Koray Günter Hellas Verona'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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