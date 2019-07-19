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19 Temmuz 2019, Cuma
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Koray Günter Hellas Verona'da

İtalya Serie A'ya yeni çıkan , Genoa'dan ayrılan 24 yaşındaki defans oyuncusu 'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan ekiplerinden , defansına takviye yaptı. Kulüp, bir dönem 'da da forma giyen 'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Kariyerine altyapısında başlayan Almanya doğumlu Koray Günter, 2014 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılardan 2018'de bedelsiz olarak ayrılan genç savunmacı, Genoa ile sözleşme imzalamıştı.

  1. 19.07.2019
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