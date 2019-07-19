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19 Temmuz 2019, Cuma
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'ın ilgilendiği Samatta için açıklama geldi

Galatasaray'ın ilgilendiği Samatta için açıklama geldi

'ın takımdan göndermek istediği Diagne'nin yerine baktığı golcü futbolcu Mbwanda Samatta için hocası De Conde'den flaş bir açıklama geldi. Tecrübeli çalıştırıcı sarı-kırmızılı kulüple henüz anlaşma sağlanamadığını söylerken, oyuncunun kendileriyle kalmasını istediğini vurguladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Mbaye Diagne'yi takımdan göndermenin hesaplarını yapan yönetimi, bir yandan da golcü transferine yoğunlaştı.

Kolombiyalı forvet oyuncusu için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların bir diğer ilgilendiği isim Genk forması giyen 'ydı. Belçika basınına konuşan Genk Teknik Direktörü De Conde, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Conde, "Samatta için henüz anlaşma sağlanabilmiş değil. Ayrıca hayalimizdeki senaryoda Samatta ve Berge'nin bu sezonda bizimle kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Tanzanyalı golcü, kariyerine African Lyon takımına başladı. 2016 yılının ocak ayında 800 bin Euro bedelle Genk'e olan yıldız futbolcu, halen bu takımda forma giyiyor.

  1. 19.07.2019
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