Galatasaray'ın ilgilendiği Samatta için açıklama geldi
Galatasaray'ın takımdan göndermek istediği Diagne'nin yerine baktığı golcü futbolcu Mbwanda Samatta için hocası De Conde'den flaş bir açıklama geldi. Tecrübeli çalıştırıcı sarı-kırmızılı kulüple henüz anlaşma sağlanamadığını söylerken, oyuncunun kendileriyle kalmasını istediğini vurguladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Mbaye Diagne'yi takımdan göndermenin hesaplarını yapan Galatasaray yönetimi, bir yandan da golcü transferine yoğunlaştı.
Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların bir diğer ilgilendiği isim Genk forması giyen Mbwana Samatta'ydı. Belçika basınına konuşan Genk Teknik Direktörü De Conde, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Conde, "Samatta için henüz anlaşma sağlanabilmiş değil. Ayrıca hayalimizdeki senaryoda Samatta ve Berge'nin bu sezonda bizimle kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki Tanzanyalı golcü, kariyerine African Lyon takımına başladı. 2016 yılının ocak ayında 800 bin Euro bedelle Genk'e transfer olan yıldız futbolcu, halen bu takımda forma giyiyor.
- 19.07.2019
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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