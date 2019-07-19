Galatasaray'ın ilgilendiği Samatta için açıklama geldi

Mbaye Diagne'yi takımdan göndermenin hesaplarını yapan Galatasaray yönetimi, bir yandan da golcü transferine yoğunlaştı.

Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların bir diğer ilgilendiği isim Genk forması giyen Mbwana Samatta'ydı. Belçika basınına konuşan Genk Teknik Direktörü De Conde, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Conde, "Samatta için henüz anlaşma sağlanabilmiş değil. Ayrıca hayalimizdeki senaryoda Samatta ve Berge'nin bu sezonda bizimle kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Tanzanyalı golcü, kariyerine African Lyon takımına başladı. 2016 yılının ocak ayında 800 bin Euro bedelle Genk'e transfer olan yıldız futbolcu, halen bu takımda forma giyiyor.

