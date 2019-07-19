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19 Temmuz 2019, Cuma
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Falcao: Benimle ilgilendiklerini duydum

Falcao: Benimle ilgilendiklerini duydum

'ın kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Kolombiyalı futbolcu geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu ülke basınına yaptığı açıklamada kendisi için gelen tekliflerden haberdar olduğunu belirterek, "Şu an için bir şey diyemem" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın listesindeki Kolombiyalı golcü , ülke basınına geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların ısrarla kadrosuna katmak istediği Monaco'lu yıldız, hakkında çıkan transfer haberlerini duyduğunu ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı kulüplerin bana ilgisi olduğunu duydum. Monaco ile kontratım var. Daha fazlasını söyleyemem çünkü bu tedbirli olmam gereken bir durum. Monaco ile yeniden antrenmanlara çıkıyorum."

Kolombiya'da oynamak isteyip istemediği yönündeki bir soruyu da yanıtlayan golcü isim şunları dile getirdi:

"Bu karar yalnızca bana bağlı olan bir şey değil. Ailemin de görüşlerini almalıyım. Herkes biliyor ki bir gün Millionario'da oynamak benim hayalim. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemem. Şu an Avrupa'da devam edeceğim gibi gözüküyor."

  1. 19.07.2019
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