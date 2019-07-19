Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor!

Galatasaray transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Gelecek sezona daha güçlü bir kadro ile başlayarak üst üste 3. kez şampiyonluk hedefliyor. Fatih Terim'in talimatlarına göre transferlerine devam eden Aslan, son olarak Fulham'ın 28 yaşındaki orta sahası Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Orta saha için Fenerbahçe'nin de çok istediği bir isim için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da bir transfer gelişmesi daha yaşandı. İşte detaylar...

19 Temmuz 2019 Cuma 19:46 Güncelleme: 19.07.2019 20:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





