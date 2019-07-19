Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor!

Galatasaray transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Gelecek sezona daha güçlü bir kadro ile başlayarak üst üste 3. kez şampiyonluk hedefliyor. Fatih Terim'in talimatlarına göre transferlerine devam eden Aslan, son olarak Fulham'ın 28 yaşındaki orta sahası Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Orta saha için Fenerbahçe'nin de çok istediği bir isim için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da bir transfer gelişmesi daha yaşandı. İşte detaylar...
19 Temmuz 2019 Cuma 19:46 Güncelleme: 19.07.2019 20:42
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor!

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor!

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor!

Geçtiğimiz günlerde 3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar transfer gündemini sallayarak, Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u resmen kadrosuna kattığı açıklamıştı. Bu transferlerin ardından ise Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri'yi duyuran Sarı-Kırmızılılar'da gelenlerin yanında bazı isimlerle de yollar ayrılıyor.

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