Jean Michael Seri İstanbul'da! Galatasaray son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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Jean Michael Seri İstanbul'da! Galatasaray son dakika transfer haberleri

Dünyaca ünlü yıldız orta saha oyuncusu 'nin ile transfer görüşmeleri spor gündemine bomba gibi düşmüştü. Transfer görüşmelerini KAP'a bildiren sarı kırmızılılarda Seri, resmi transfer için 'a bekleniyordu... Ve beklenen haber de geldi... Son dakika bilgisine göre; Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Ve beklenen oldu! Son dakika haberine göre; 'ın Fulham'dan kiraladığı orta saha oyuncusu , 'a geldi.

Fulham'dan Jean Michael Seri'yi transfer etmek isteyen Galatasaray'a iyi haber gelmişti... 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etmemiş ve ibreyi Galatasaray'a çevirmişti. Sarı kırmızılılar da yapılan toplatılar neticesinde transferi KAP'a bildirirken artık oyuncunun resmi imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyordu... Ve Seri sabah uçağıyla İngiltere'den İstanbul'a geldi!

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için 1.7 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Seri ise Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro ücret alacak.

Kariyerine Paços De Ferreira'da başlayan, ardından Nice ve Fulham formaları giyen Seri geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 32 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

Seri'nin ismi bir dönem Barcelona ile anılmıştı.

JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?

Jean Seri 19 Temmuz 1991'de Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Primeira Liga ekiplerinden Fulham'da oynuyor. 1,70 boyundaki sağ ayak merkez orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

JEAN MICHAEL SERI'NİN İSTANBUL'A GELDİĞİ GÖRÜNTÜLER!

Michael Seri İstanbul'a geldi

  1. 18.07.2019
  2. Güncelleme: 18.07.2019 10:19
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