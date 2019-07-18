Michael Seri İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Fulham'dan 1 yıllığına kiraladığı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havalimanında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. İşte ilk görüntüler...
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