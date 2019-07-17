Galatasaray yolunda
Okan Kocuk, sözleşmesini feshetmek için Bursaspor ile görüşüyor.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Okan Kocuk konusunda kritik gün... Fatih Terim'in milli takımda vazgeçilmezleri arasında yer alan 23 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor'la sözleşmesinin feshi için masaya oturdu. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Okan'ın 450 bin Euro olan fesih bedelini yatırıp serbest kalması bekleniyor. Ardından Galatasaray Kulübü ile sözleşme imzalayacak olan başarılı eldiven, bugün başlayacak Avusturya kampı kadrosuna dahil olacak.
KİMDİR?
23 yaşındaki Bursa doğumlu kaleci Okan Kocuk, 2008 yılında girdiği Bursaspor altyapısından as takıma kadar yükseldi ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bugüne kadar çıktığı 90 maçın 28'inde gole geçit vermedi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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