Galatasaray'da Arda Turan gerçeği - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Arda Turan gerçeği

'da gerçeği

Galatasaray'da Arda Turan gerçeği

İsmi bir süredir ile anılan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun 'den halinde Aslan'a dönebileceği belirtildi.

İsmi bir süredir ile anılan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun 'den halinde Aslan'a dönebileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı camianın da anlaşmaya sıcak bakacağı kaydedildi.

  1. 16.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Arda Turan gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN