Galatasaray'da Arda Turan gerçeği
İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun teknik direktör Fatih Terim'den özür dilemesi halinde Aslan'a dönebileceği belirtildi.
İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun teknik direktör Fatih Terim'den özür dilemesi halinde Aslan'a dönebileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı camianın da anlaşmaya sıcak bakacağı kaydedildi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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