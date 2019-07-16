Galatasaray'da Arda Turan gerçeği

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun teknik direktör Fatih Terim'den özür dilemesi halinde Aslan'a dönebileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı camianın da anlaşmaya sıcak bakacağı kaydedildi.