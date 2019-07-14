Puscas kirada

U21 Avrupa Şampiyonası'nda Romanya formasıyla 4 gol atan George Puscas Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 23 yaşındaki santrforun Palermo ile kiralık sözleşmesi bitti ve İnter'e geri döndü. 2020'de kontratı bitecek Rumen futbolcuyla 2+1 yıl daha imzalanıp 1 sezon daha kiralanacağı kaydedildi.