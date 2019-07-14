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14 Temmuz 2019, Pazar
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Puscas kirada

Puscas kirada

'nda Romanya formasıyla 4 gol atan 'ın gündemine gelmişti. 23 yaşındaki santrforun Palermo ile kiralık sözleşmesi bitti ve İnter'e geri döndü.

'nda Romanya formasıyla 4 gol atan 'ın gündemine gelmişti. 23 yaşındaki santrforun Palermo ile kiralık sözleşmesi bitti ve İnter'e geri döndü. 2020'de kontratı bitecek Rumen futbolcuyla 2+1 yıl daha imzalanıp 1 sezon daha kiralanacağı kaydedildi.

  1. 14.7.2019
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