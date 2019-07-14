Puscas kirada
U21 Avrupa Şampiyonası'nda Romanya formasıyla 4 gol atan George Puscas Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 23 yaşındaki santrforun Palermo ile kiralık sözleşmesi bitti ve İnter'e geri döndü.
U21 Avrupa Şampiyonası'nda Romanya formasıyla 4 gol atan George Puscas Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 23 yaşındaki santrforun Palermo ile kiralık sözleşmesi bitti ve İnter'e geri döndü. 2020'de kontratı bitecek Rumen futbolcuyla 2+1 yıl daha imzalanıp 1 sezon daha kiralanacağı kaydedildi.
- 14.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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