Fiorentina ile özel maç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fiorentina ile özel maç

ile özel maç

Fiorentina ile özel maç

'in eski takımı , 'a hazırlık maçı teklif etti. İtalyan devi, sarı-kırmızılı kulübe 'ta hazırlık maçı yapma davetinde bulundu. Aslan, 7 'ta 'da Akhisarspor ile finali yapacak.

'in eski takımı , 'a hazırlık maçı teklif etti. İtalyan devi, sarı-kırmızılı kulübe 'ta hazırlık maçı yapma davetinde bulundu. Aslan, 7 'ta 'da Akhisarspor ile finali yapacak. Galatasaray'a daha önce de bir başka İtalyan ekibi Roma özel maç önerdi.

  1. 14.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fiorentina ile özel maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN