Fiorentina ile özel maç

Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina, Galatasaray'a hazırlık maçı teklif etti. İtalyan devi, sarı-kırmızılı kulübe 10 Ağustos'ta hazırlık maçı yapma davetinde bulundu. Aslan, 7 Ağustos'ta Ankara'da Akhisarspor ile Süper Kupa finali yapacak. Galatasaray'a daha önce de bir başka İtalyan ekibi Roma özel maç önerdi.