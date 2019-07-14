Fiorentina ile özel maç
Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina, Galatasaray'a hazırlık maçı teklif etti. İtalyan devi, sarı-kırmızılı kulübe 10 Ağustos'ta hazırlık maçı yapma davetinde bulundu. Aslan, 7 Ağustos'ta Ankara'da Akhisarspor ile Süper Kupa finali yapacak.
Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina, Galatasaray'a hazırlık maçı teklif etti. İtalyan devi, sarı-kırmızılı kulübe 10 Ağustos'ta hazırlık maçı yapma davetinde bulundu. Aslan, 7 Ağustos'ta Ankara'da Akhisarspor ile Süper Kupa finali yapacak. Galatasaray'a daha önce de bir başka İtalyan ekibi Roma özel maç önerdi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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