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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Eurocup’ta D ’nda

Galatasaray Eurocup’ta D Grubu’nda

2019-2020 sezonu Eurocup'taki kura çekimi sonucunda D 'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin grubundaki diğer takımlar şunlar: , Buducnost , , , .

2019-2020 sezonu Eurocup'taki kura çekimi sonucunda D 'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin grubundaki diğer takımlar şunlar: , Buducnost , , , . Normal sezon karşılaşmaları 2 Ekim'de başlayacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek. Finaller ise 21 ve 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Gruplardaki en iyi 4 takım son 16'ya yükselecek.

  1. 13.7.2019
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