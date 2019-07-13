Galatasaray Eurocup’ta D Grubu’nda
2019-2020 sezonu Eurocup'taki kura çekimi sonucunda Galatasaray D Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin grubundaki diğer takımlar şunlar: Unicaja Malaga, Buducnost VOLI, Ewe Baskets Oldenburg, Dolomiti Energia Trento, Asseco Arka Gdynia.
2019-2020 sezonu Eurocup'taki kura çekimi sonucunda Galatasaray D Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin grubundaki diğer takımlar şunlar: Unicaja Malaga, Buducnost VOLI, Ewe Baskets Oldenburg, Dolomiti Energia Trento, Asseco Arka Gdynia. Normal sezon karşılaşmaları 2 Ekim'de başlayacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek. Finaller ise 21 ve 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Gruplardaki en iyi 4 takım son 16'ya yükselecek.
- 13.7.2019
-
Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
-
Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
-
Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Galatasaray Eurocup’ta D Grubu’nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.