Fernando Reges 4.5 milyon euro
Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya 4.5 milyon euro'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi. 31 yaşındaki oyuncu hakkında geniş bilgiler veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda 3 kupa kaldırmasına vurgu yaptı.
Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya 4.5 milyon euro'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi. 31 yaşındaki oyuncu hakkında geniş bilgiler veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda 3 kupa kaldırmasına vurgu yaptı. Aslan'a 5.25 milyon euro'ya gelen Fernando, 58 maçta forma giydi. Kulüp tecrübeli orta sahaya teşekkür etti. Öte yandan Sevilla hocası Lopetegui önemli bir imza attıklarını açıkladı.
- 13.7.2019
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kaya gel be zalımın oğlu
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Fernando Reges 4.5 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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