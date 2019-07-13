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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Reges 4.5 milyon euro

Fernando Reges 4.5 milyon euro

, Reges'in 'ya 4.5 milyon euro'ya olduğunu 'a bildirdi. 31 yaşındaki oyuncu hakkında geniş bilgiler veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda 3 kupa kaldırmasına vurgu yaptı.

, Reges'in 'ya 4.5 milyon euro'ya olduğunu 'a bildirdi. 31 yaşındaki oyuncu hakkında geniş bilgiler veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda 3 kupa kaldırmasına vurgu yaptı. Aslan'a 5.25 milyon euro'ya gelen Fernando, 58 maçta forma giydi. Kulüp tecrübeli orta sahaya teşekkür etti. Öte yandan Sevilla hocası Lopetegui önemli bir imza attıklarını açıkladı.

  1. 13.7.2019
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