Fernando Reges 4.5 milyon euro

Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya 4.5 milyon euro'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi. 31 yaşındaki oyuncu hakkında geniş bilgiler veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda 3 kupa kaldırmasına vurgu yaptı. Aslan'a 5.25 milyon euro'ya gelen Fernando, 58 maçta forma giydi. Kulüp tecrübeli orta sahaya teşekkür etti. Öte yandan Sevilla hocası Lopetegui önemli bir imza attıklarını açıkladı.