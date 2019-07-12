İşte Galatasaray'ın son keşfi
Galatasaray? scout ekibinin son gözdesi 22 yaşındaki Uruguaylı forvet Joaquin Zeballos... Juventud'un başkanı Yamandu Costa, genç golcü için Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıkladı.
Galatasaray scout ekibinin son gözdesi 22 yaşındaki Uruguaylı forvet Joaquin Zeballos... Juventud'un başkanı Yamandu Costa, genç golcü için Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıkladı. Costa, "Futbolcularımızla birçok takım ilgileniyor. Mesela Zeballos için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro'luk teklif aldık. Türk ekibiyle anlaşırsak transfer sonuçlanabilir" dedi.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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