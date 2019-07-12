İşte Galatasaray'ın son keşfi

Galatasaray scout ekibinin son gözdesi 22 yaşındaki Uruguaylı forvet Joaquin Zeballos... Juventud'un başkanı Yamandu Costa, genç golcü için Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıkladı. Costa, "Futbolcularımızla birçok takım ilgileniyor. Mesela Zeballos için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro'luk teklif aldık. Türk ekibiyle anlaşırsak transfer sonuçlanabilir" dedi.