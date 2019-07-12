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12 Temmuz 2019, Cuma
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İşte 'ın son keşfi

İşte Galatasaray'ın son keşfi

? scout ekibinin son gözdesi 22 yaşındaki Uruguaylı forvet ... Juventud'un başkanı , genç golcü için Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıkladı.

scout ekibinin son gözdesi 22 yaşındaki Uruguaylı forvet ... Juventud'un başkanı , genç golcü için Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıkladı. Costa, "Futbolcularımızla birçok takım ilgileniyor. Mesela Zeballos için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro'luk teklif aldık. Türk ekibiyle anlaşırsak transfer sonuçlanabilir" dedi.

  1. 12.7.2019
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