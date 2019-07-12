Diagne için fiyat aldılar
Galatasaray, Suudi Arabistan'a satamadığı Mbaye Diagne için Avrupa takımlarından gelecek tekliflere bakıyor. Atalanta, Bologna ve Parma'nın Senegalli golcü için Galatasaray'a fiyat sorduğu ama üç ekibin de karşılaştıkları rakamlardan sonra teklif sunmadıkları gelen bilgiler arasında...
Galatasaray, Suudi Arabistan'a satamadığı Mbaye Diagne için Avrupa takımlarından gelecek tekliflere bakıyor. Atalanta, Bologna ve Parma'nın Senegalli golcü için Galatasaray'a fiyat sorduğu ama üç ekibin de karşılaştıkları rakamlardan sonra teklif sunmadıkları gelen bilgiler arasında... Bu durum forvet transferinin bir süre buzdolabına kaldırılmasına yol açtı. Öte yandan Senegal, Benin'i yenip Afrika Kupası'nda yarı finale çıkarken Diagne, son dakikalarda forma şansı bulabildi.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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