Diagne için fiyat aldılar

Galatasaray, Suudi Arabistan'a satamadığı Mbaye Diagne için Avrupa takımlarından gelecek tekliflere bakıyor. Atalanta, Bologna ve Parma'nın Senegalli golcü için Galatasaray'a fiyat sorduğu ama üç ekibin de karşılaştıkları rakamlardan sonra teklif sunmadıkları gelen bilgiler arasında... Bu durum forvet transferinin bir süre buzdolabına kaldırılmasına yol açtı. Öte yandan Senegal, Benin'i yenip Afrika Kupası'nda yarı finale çıkarken Diagne, son dakikalarda forma şansı bulabildi.