Galatasaray'a böyle veda etti
Galatasaray'daki sözleşmesi biten ve İtalya'nın Genoa takımına transfer olan Sinan Gümüş sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Gümüş, ''Sevgili Galatasaray Ailesi'' başlığında bir mesaj yayınladı. İşte o sözler...
Galatasaray'daki sözleşmesini uzatmayan Sinan Gümüş, Genoa'nın yolunu tuttu. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı camiaya bir veda mesajı yayınladı. Sinan Gümüş paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
SEVGİLİ GALATASARAY AİLESİ
Kesinlikle kolay bir karar olmadı ama artık veda vakti geldi. Hep birlikte nice başarılar ve kupalar kutladık, hayatımın bu dönemini hiçbir zaman unutmayacağım. Bu vesileyle bana genç yaşımda güvenip bu kulübe getiren yöneticilere, hem insan hem de sporcu olarak gelişmemde katkı bulunanlara, her an yanımda olup bana destek veren kulübün her bir bireyine teşekkür etmek istiyorum. Genç bir çocuk olarak bu büyük kulübe geldim ve bu formayı her zaman büyük bir gururla taşıdım. 8 kupa ve harika 5 yılın ardından artık yolum başka bir yerde devam edecek. Son olarak taraftarımıza sayısız güzel anılar ve hatıralar için çok teşekkür ederim. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım ve her zaman kalbimde saklayacağım. Galatasaray'a sonsuz başarılar dilerim.
Çok teşekkürler!
SİNAN GÜMÜŞ
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 19:50
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Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Galatasaray'a böyle veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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