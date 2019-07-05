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05 Temmuz 2019, Cuma
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'a böyle veda etti

Galatasaray'a böyle veda etti

'daki sözleşmesi biten ve 'nın Genoa takımına transfer olan sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Gümüş, ''Sevgili Galatasaray Ailesi'' başlığında bir mesaj yayınladı. İşte o sözler...

'daki sözleşmesini uzatmayan , Genoa'nın yolunu tuttu. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı camiaya bir veda mesajı yayınladı. Sinan Gümüş paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

SEVGİLİ GALATASARAY AİLESİ

Kesinlikle kolay bir karar olmadı ama artık veda vakti geldi. Hep birlikte nice başarılar ve kupalar kutladık, hayatımın bu dönemini hiçbir zaman unutmayacağım. Bu vesileyle bana genç yaşımda güvenip bu kulübe getiren yöneticilere, hem insan hem de sporcu olarak gelişmemde katkı bulunanlara, her an yanımda olup bana destek veren kulübün her bir bireyine teşekkür etmek istiyorum. Genç bir çocuk olarak bu büyük kulübe geldim ve bu formayı her zaman büyük bir gururla taşıdım. 8 kupa ve harika 5 yılın ardından artık yolum başka bir yerde devam edecek. Son olarak taraftarımıza sayısız güzel anılar ve hatıralar için çok teşekkür ederim. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım ve her zaman kalbimde saklayacağım. Galatasaray'a sonsuz başarılar dilerim.

Çok teşekkürler!

SİNAN GÜMÜŞ

  1. 05.07.2019
  2. Güncelleme: 05.07.2019 19:50
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