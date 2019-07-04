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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Borsada da zirveye çıktı

Borsada da zirveye çıktı

Borsa 'da işlem gören spor şirketlerinden 'ın hissesi yılın ilk yarısını zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların kağıdı yüzde 18.55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa 'da işlem gören spor şirketlerinden 'ın hissesi yılın ilk yarısını zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların kağıdı yüzde 18.55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Aslan'ı , ve takip ediyor.

  1. 4.7.2019
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