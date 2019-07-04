Borsada da zirveye çıktı
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Galatasaray'ın hissesi yılın ilk yarısını zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların kağıdı yüzde 18.55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Galatasaray'ın hissesi yılın ilk yarısını zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların kağıdı yüzde 18.55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Aslan'ı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş takip ediyor.
- 4.7.2019
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balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
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ömer hayırlı olsun...
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acg bu adam bize lazım değil.
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