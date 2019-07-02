Galatasaray Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildirdi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildirdi

Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildirdi

Galatasaray Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildirdi

, geçen sezon Fransa Ligue 1'de Toulouse forması giyen Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını 'na (KAP) bildirdi.

, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını 'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı külüp Kap'a yapılan açıklamada şu ifadeled yer aldı: "Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti. 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti."

  1. 02.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN