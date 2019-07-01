Jimmy Durmaz'da son tur

Galatasaray'ın, uzun süredir gündemde yer alan Jimmy Durmaz'la son bir görüşme daha gerçekleştireceği ifade edildi. Sözleşmesi elinde bulunan 30 yaşındaki sol kanat, 2 milyon euro'luk imza parası talebinde ısrar ederse transferin askıya alınacağı kaydedildi.