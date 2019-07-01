Jimmy Durmaz'da son tur
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Galatasaray'ın, uzun süredir gündemde yer alan Jimmy Durmaz’la son bir görüşme daha gerçekleştireceği ifade edildi.
Galatasaray'ın, uzun süredir gündemde yer alan Jimmy Durmaz'la son bir görüşme daha gerçekleştireceği ifade edildi. Sözleşmesi elinde bulunan 30 yaşındaki sol kanat, 2 milyon euro'luk imza parası talebinde ısrar ederse transferin askıya alınacağı kaydedildi.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Jimmy Durmaz'da son tur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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