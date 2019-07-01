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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Jimmy Durmaz'da son tur

Jimmy Durmaz'da son tur

'da hareketliliği devam ediyor. Galatasaray'ın, uzun süredir gündemde yer alan Jimmy Durmaz’la son bir görüşme daha gerçekleştireceği ifade edildi.

'ın, uzun süredir gündemde yer alan Jimmy Durmaz'la son bir görüşme daha gerçekleştireceği ifade edildi. Sözleşmesi elinde bulunan 30 yaşındaki sol kanat, 2 milyon euro'luk imza parası talebinde ısrar ederse transferin askıya alınacağı kaydedildi.

  1. 1.7.2019
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