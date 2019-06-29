Wesley Sneijder gözaltına alındı
Bir dönem formasını giydiği Galatasaray'da taraftarların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder'in geçtiğimiz hafta Hollanda'da bir aracı tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in geçtiğimiz günlerde skandal bir olaya karıştığı ortaya çıktı.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Sneijder geçtiğimiz hafta pazarı pazartesiye bağlayan gece Utrecht'te bir aracın üzerine çıkarak tekmelediği ve arabaya zarar verdiği için gözaltına alınmıştı. Oyuncunun menajeri ise iddiaları yalanlamıştı.
SNEIJDER'İN YAPTIĞI KESİNLEŞTİ
Bugün Shownieuws tarafından ortaya çıkarılan video görüntülerinde o kişinin Wesley Sneijder olduğu kanıtlandı. Kariyerini Katar'da sürdüren deneyimli futbolcunun, bir gece gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.
- 29.06.2019
- Güncelleme: 29.06.2019 15:15
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Wesley Sneijder gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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