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29 Haziran 2019, Cumartesi
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gözaltına alındı

Wesley Sneijder gözaltına alındı

Bir dönem formasını giydiği 'da taraftarların sevgilisi haline gelen 'in geçtiğimiz hafta 'da bir aracı tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın eski yıldızı 'in geçtiğimiz günlerde skandal bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

basınında yer alan haberlere göre; Sneijder geçtiğimiz hafta pazarı pazartesiye bağlayan gece Utrecht'te bir aracın üzerine çıkarak tekmelediği ve arabaya zarar verdiği için gözaltına alınmıştı. Oyuncunun menajeri ise iddiaları yalanlamıştı.

SNEIJDER'İN YAPTIĞI KESİNLEŞTİ

Bugün Shownieuws tarafından ortaya çıkarılan video görüntülerinde o kişinin Wesley Sneijder olduğu kanıtlandı. Kariyerini 'da sürdüren deneyimli futbolcunun, bir gece gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Wesley Sneijder gözaltına alındı

  1. 29.06.2019
  2. Güncelleme: 29.06.2019 15:15
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