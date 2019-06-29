Wesley Sneijder gözaltına alındı
Bir dönem formasını giydiği Galatasaray'da taraftarların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder'in geçtiğimiz hafta Hollanda'da bir aracı tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı. Olay anı ise kameralara yansıdı.
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