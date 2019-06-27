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27 Haziran 2019, Perşembe
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Aboubakar için hazır

Aboubakar Galatasaray için hazır

Cimbom, Aboubakar için ikinci operasyona başlıyor. , 'nin tozunu atmak için bir dönem 'ta da kiralık olarak forma giyen 'nun Kamerunlu forveti için çok ısrarlı. 27 yaşındaki golcü “Gelirim” dedi, sarı kırmızılılar Porto’ya kiralama teklifi sunma kararı aldı.

Teknik direktör 'in istediği 27 yaşındaki süper golcü ile menajerler aracılığı ile temas kuruldu. Tecrübeli futbolcunun "Gelmek isterim. Ama kulübümle görüşmelisiniz" diyerek yeşil ışık yakması ile ilk engeli aşan Aslan, 'ya da teklif sundu. Aboubakar'ın Porto ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon 11 maçta 589 dakika süre alabilen Aboubakar için tüm şartları zorlayacağı da vurgulanıyor. Porto'nun 12 milyon euro değer biçtiği futbolcu için Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. 3 milyon euro yıllık ücret önerilecek Aboubakar için Fatih Terim'in "Alabilirsek büyük katkı sunar. 'nde bizi sırtlayabilir" dediği öğrenildi.

GOL MAKİNESİ
2016-17 sezonunda 'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar, 38 maçta 19 gol atmış ve 4 de asist yapmıştı.

  1. 27.6.2019
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