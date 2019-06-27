Aboubakar Galatasaray için hazır

Teknik direktör Fatih Terim'in istediği 27 yaşındaki süper golcü ile menajerler aracılığı ile temas kuruldu. Tecrübeli futbolcunun "Gelmek isterim. Ama kulübümle görüşmelisiniz" diyerek yeşil ışık yakması ile ilk engeli aşan Aslan, Porto'ya da teklif sundu. Aboubakar'ın Porto ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon 11 maçta 589 dakika süre alabilen Aboubakar için tüm şartları zorlayacağı da vurgulanıyor. Porto'nun 12 milyon euro değer biçtiği futbolcu için Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. 3 milyon euro yıllık ücret önerilecek Aboubakar için Fatih Terim'in "Alabilirsek büyük katkı sunar. Şampiyonlar Ligi'nde bizi sırtlayabilir" dediği öğrenildi.



GOL MAKİNESİ

2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar, 38 maçta 19 gol atmış ve 4 de asist yapmıştı.