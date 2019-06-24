Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu, Antalya'da kutlandı. Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin organizasyonuna katılan Başkan Mustafa Cengiz, sezon boyunca uğraştıkları sıkıntılardan bahsederken, hâlâ sorunlarla boğuştuklarını belirtti. Başkan Cengiz, "Tarihin en ağır cezalarından 3 kere toplamda 150 gün cezayı ben yedim. Sakatlıktan sezonu kapatan futbolcu gibiydim. Öyle engeller düşünün ki; kuruluşumuzdan bugüne sürüp duruyor bu engeller" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZ SAĞOLSUN ?

Başkan Mustafa Cengiz, taraftarların takıma sahip çıkmasıyla başarının geldiğini kabul ederken şöyle konuştu: "Bizim önümüze her gün, her saat, hiç ummadığımız engeller çıkıyor. Bu engeller arkadan, yandan kurşun şeklinde oluyor. Sezon boyunca tökezlediğimizde, en zor zamanlarımızda taraftarların muhteşem desteğiyle bu engelleri aşmayı başardık. Sizin desteğinizle biz bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Gelecek sezon da başarıların sürmesini diliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz."