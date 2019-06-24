Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
22. şampiyonluk kutlamasında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz “Kurulduğumuz günden bu yana her gün, her saat önümüze engeller çıkıyor. Bu engeller; arkadan, yandan kurşun şeklinde oluyor. Bunlara rağmen başarılı olduk.” dedi.
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu, Antalya'da kutlandı. Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin organizasyonuna katılan Başkan Mustafa Cengiz, sezon boyunca uğraştıkları sıkıntılardan bahsederken, hâlâ sorunlarla boğuştuklarını belirtti. Başkan Cengiz, "Tarihin en ağır cezalarından 3 kere toplamda 150 gün cezayı ben yedim. Sakatlıktan sezonu kapatan futbolcu gibiydim. Öyle engeller düşünün ki; kuruluşumuzdan bugüne sürüp duruyor bu engeller" ifadelerini kullandı.
TARAFTARIMIZ SAĞOLSUN ?
Başkan Mustafa Cengiz, taraftarların takıma sahip çıkmasıyla başarının geldiğini kabul ederken şöyle konuştu: "Bizim önümüze her gün, her saat, hiç ummadığımız engeller çıkıyor. Bu engeller arkadan, yandan kurşun şeklinde oluyor. Sezon boyunca tökezlediğimizde, en zor zamanlarımızda taraftarların muhteşem desteğiyle bu engelleri aşmayı başardık. Sizin desteğinizle biz bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Gelecek sezon da başarıların sürmesini diliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz."
- 24.6.2019
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Fırtına golcü Moukandjo
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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