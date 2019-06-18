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18 Haziran 2019, Salı
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kaçıyor

Ze Luis kaçıyor

ile anılan 'nın golcüsü 'in yeni takımı belli oluyor. Ze Luis için Porto'nun yetkilileri resmi olarak 8 milyon euro'luk teklif sunarken bu öneri Ruslar tarafından beğenilmedi.

ile anılan 'nın golcüsü 'in yeni takımı belli oluyor. Ze Luis için Porto'nun yetkilileri resmi olarak 8 milyon euro'luk teklif sunarken bu öneri Ruslar tarafından beğenilmedi. Spartak 'nın golcü oyuncu için 12 milyon euro talep ettiği belirtildi.

PAHALI GELDİ
Ze Luis için Galatasaray devre arasında 10 milyon euro seviyelerine çıkmış ancak oyuncunun maliyeti 15 milyon euro'ya dayanmıştı. Bu nedenle transfer yatmıştı. Yeşil Burunlu oyuncu bu sezon ligde 25 karşılamada 10 gol ve 4 asistle oynadı.

  1. 18.6.2019
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