Ze Luis kaçıyor

Galatasaray ile anılan Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis'in yeni takımı belli oluyor. Ze Luis için Porto'nun yetkilileri resmi olarak 8 milyon euro'luk teklif sunarken bu öneri Ruslar tarafından beğenilmedi. Spartak Moskova'nın golcü oyuncu için 12 milyon euro talep ettiği belirtildi.

PAHALI GELDİ

Ze Luis için Galatasaray devre arasında 10 milyon euro seviyelerine çıkmış ancak oyuncunun maliyeti 15 milyon euro'ya dayanmıştı. Bu nedenle transfer yatmıştı. Yeşil Burunlu oyuncu bu sezon ligde 25 karşılamada 10 gol ve 4 asistle oynadı.