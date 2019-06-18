Ze Luis kaçıyor
Galatasaray ile anılan Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis'in yeni takımı belli oluyor. Ze Luis için Porto'nun yetkilileri resmi olarak 8 milyon euro'luk teklif sunarken bu öneri Ruslar tarafından beğenilmedi.
Galatasaray ile anılan Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis'in yeni takımı belli oluyor. Ze Luis için Porto'nun yetkilileri resmi olarak 8 milyon euro'luk teklif sunarken bu öneri Ruslar tarafından beğenilmedi. Spartak Moskova'nın golcü oyuncu için 12 milyon euro talep ettiği belirtildi.
PAHALI GELDİ
Ze Luis için Galatasaray devre arasında 10 milyon euro seviyelerine çıkmış ancak oyuncunun maliyeti 15 milyon euro'ya dayanmıştı. Bu nedenle transfer yatmıştı. Yeşil Burunlu oyuncu bu sezon ligde 25 karşılamada 10 gol ve 4 asistle oynadı.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Ze Luis kaçıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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