Sinan Gümüş için veda zamanı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Sinan Gümüş için veda zamanı

için veda zamanı

Sinan Gümüş için veda zamanı

Sarı-kırmızılılar sözleşmesi sona eren oyunculardan olan 'e verilen süre doldu. Maaşının yıllık 650 bin euro'dan 900 bin euro'ya çıkarılmasını isteyen 25 yaşındaki futbolcunun zam talebinden vazgeçmesi için önceki güne kadar süre tanımıştı.

Sarı-kırmızılılar sözleşmesi sona eren oyunculardan olan 'e verilen süre doldu. Maaşının yıllık 650 bin euro'dan 900 bin euro'ya çıkarılmasını isteyen 25 yaşındaki futbolcunun zam talebinden vazgeçmesi için önceki güne kadar süre tanımıştı. Sarı-kırmızılılar, Sinan'ın bu talebinden geri adım atmamasının ardından tekrar masaya oturmama kararı aldı.
  1. 17.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sinan Gümüş için veda zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN