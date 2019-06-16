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16 Haziran 2019, Pazar
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'da Robin Persie önlemi!

Galatasaray'da Robin van Persie önlemi!

, 'nin Persie transferinde yaşadığı süreci yaşamamak için Welbeck'in transferinde acele etmiyor.

'ın Welbeck aşkı sürüyor. Sezon başında Modeste ile birlikte 'un getirmek istediği iki forvetten biri olan İngiliz yıldızın ile sözleşmesi sona erdi.

28 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın listesinde yer alıyor. , Welbeck'in oyun tarzını beğeniyor ve hücum hattında çok yönlü oynamasını avantaj olarak görüyor.

Ancak bu oyuncunun sağlık durumuna bağlı. 2018'in Kasım ayında bileği kırılan Welbeck, tam 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız forvet sakatlığını atlatıp, saha çalışmalarına başladı. Yine de Galatasaray bu işi riske atmayacak oyuncunun detaylı sağlık raporuna göre hareket edecek.

  1. 16.06.2019
  2. Güncelleme: 16.06.2019 09:08
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