Galatasaray'da Robin van Persie önlemi!
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Van Persie transferinde yaşadığı süreci yaşamamak için Welbeck'in transferinde acele etmiyor.
Galatasaray'ın Welbeck aşkı sürüyor. Sezon başında Modeste ile birlikte Cim Bom'un getirmek istediği iki forvetten biri olan İngiliz yıldızın Arsenal ile sözleşmesi sona erdi.
28 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın listesinde yer alıyor. Fatih Terim, Welbeck'in oyun tarzını beğeniyor ve hücum hattında çok yönlü oynamasını avantaj olarak görüyor.
Ancak bu transfer oyuncunun sağlık durumuna bağlı. 2018'in Kasım ayında bileği kırılan Welbeck, tam 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız forvet sakatlığını atlatıp, saha çalışmalarına başladı. Yine de Galatasaray bu işi riske atmayacak oyuncunun detaylı sağlık raporuna göre hareket edecek.
- 16.06.2019
- Güncelleme: 16.06.2019 09:08
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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