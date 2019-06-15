Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!

Sezon başında Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan ve adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialara cevap verdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:52
Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu beklenenden uzak tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!

Bu sezon hücum bölgesinde oldukça fazla sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler önceliği forvet transferine verdi.

Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!

Sarı-lacivertlilerde sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, İngiliz kulübüne geri döndü.

Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!

Sözleşmesi sona eren Roberto Soldado sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!

Slimani ile birlikte sezon başında transfer edilen ve bekleneni veremeyen Michael Frey ise satış listesine konuldu.

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