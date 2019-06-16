Galatasaray'da flaş ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte gidecek ve kalacak isimler belli olurken, yıldız isim Başakşehir ile anlaştı...