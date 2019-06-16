Galatasaray'da flaş ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte gidecek ve kalacak isimler belli olurken, yıldız isim Başakşehir ile anlaştı...
16 Haziran 2019 Pazar 09:19
Güncelleme: 16.06.2019 09:19
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Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.
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Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer harekatını yürütürken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular gözden geçiriliyor.
Galatasaray'da bu doğrultuda flaş bir ayrılık gündeme geldi.
Geçtiğimiz sezon takıma katılan yıldız isim forma şansı bulamadığı sarı-kırmızılı renklere veda etmek üzere...
Yeni adresi ise Galatasaray son iki sezondur şampiyonluk için yarıştığı Başakşehir...